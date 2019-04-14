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Мілан – Лаціо: після матчу між гравцями обох команд виникла сутичка – Гаттузо був в епіцентрі подій

09:53 363 Читать на русском
Мілан – Лаціо: після матчу між гравцями обох команд виникла сутичка – Гаттузо був в епіцентрі подій
Мілан – Лаціо – 1:0

Мілан на Сан-Сіро мінімально обіграв Лаціо (1:0) у матчі 32-го туру Серії А.

79’ Франк Кессьє
 
79’ Франк Кессьє

Поєдинок між Міланом та Лаціо мав дуже важливе значенння для обох команд, адже суперники боряться за вихід у єврокубки і є основними конкурентами.

Мілан – Лаціо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Футболісти були дуже заведені під час зустрічі й це переросло у масову штовханину після матчу, у якій брали участь гравці обох команд, тренери та клубний персонал команд.

Головним миротворцем у конфліктній ситуації став наставник "россонері" Дженнаро Гаттузо, який став поміж гравців Мілана та Лаціо та заспокоював їх.

СПАЛ сенсаційно переграв Ювентус, Мілан переміг Лаціо в битві за ЛЧ: 32-й тур Серії А, матчі суботи

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Відеоновини Лаціо Лаціо Мілан Мілан Італія Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Мілан - Лаціо
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