Мілан – Лаціо: після матчу між гравцями обох команд виникла сутичка – Гаттузо був в епіцентрі подій

Мілан на Сан-Сіро мінімально обіграв Лаціо (1:0) у матчі 32-го туру Серії А.

Поєдинок між Міланом та Лаціо мав дуже важливе значенння для обох команд, адже суперники боряться за вихід у єврокубки і є основними конкурентами.

Мілан – Лаціо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Футболісти були дуже заведені під час зустрічі й це переросло у масову штовханину після матчу, у якій брали участь гравці обох команд, тренери та клубний персонал команд.

Головним миротворцем у конфліктній ситуації став наставник "россонері" Дженнаро Гаттузо, який став поміж гравців Мілана та Лаціо та заспокоював їх.

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