Чемпіонат Італії, 19-й тур

Салернітана – Мілан – 1:2

Голи: Бонаццолі, 83 – Леау, 10, Тоналі, 15

Сассуоло – Сампдорія – 1:2

Голи: Берарді, 64 (пен.) – Габ'ядіні, 25, Ауджелло, 28

Головним героєм команди Стефано Піолі у першому таймі став Тоналі. Сандро чудово вирізав на Леау, який обійшов Очоа й відкрив рахунок, а пізніше сам результативно пробив з лінії штрафного після пасу Діаса. По перерві "россонері" відзначились втретє, але взяття воріт скасували після перегляду VAR через офсайд у Діаса.

Мілан повинен був забивати ще, але дива у воротах творив Очоа. Салернітана, здавалось, нічим не відповість. Але атака наприкінці матчу завершилась голом. Кулібалі закинув на дальню, а Бонаццолі з дуже гострого кута прошив Тетерушану. Перемога закріпила Мілан на 2 сходинці з 36 пунктами, Салернітана опустилась на 13 місце.

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Здивувати зуміла Сампдорія. Передостання команда Серії А завдяки перемозі над Сассуоло піднялась на 18 сходинку. Солідну перевагу гості оформили на екваторі першого тайму, коли Габ'ядіні й Ауджелло розписались у воротах. На другий тайм генуезці вийшли з думками про втримання результату. Як наслідок, вони не створили жодного серйозного моменту і пропустили лише після удару Берарді з пенальті.

Турнірна таблиця чемпіонату Італії