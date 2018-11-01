Мілан переміг Дженоа та піднявся у зону Ліги чемпіонів

Перенесений через трагедію у Генуї матч 1-го туру Серії А між Міланом та Дженоа завершився перемогою "россонері".

Мілан вийшов уперед дуже швидко і красиво. Вже на 4-й хвилині матчу Сусо підхопив м'яч та лупонув метрів з 24-х точно у дев'ятку – 1:0. Щоправда, міг і пропустити швидко, однак удар Куаме з відскоку в нижній лівий кут на 15-й хвилині парирував Доннарумма. Був ще непоганий удар Кесс'є з близької відстані, але загалом перша половина гри пройшла досить мирно.

Старт другого тайму почався досить активно: на 48-й хвилині Раду витягнув м'яч з-під поперечини після удару Ігуаїна з лінії штрафного, а на 56-й Романьйолі забив... у власні ворота! Вийшло це ненароком: Куаме зачепився за м'яч у карному майданчику Мілана, заліз на саму межу поля й у відчаї прострілив з гострого кута, а м'яч рикошетом від ноги Алессіо перелетів у ворота – 1:1. Обидві команди мали шанс на перемогу: на 69-й хвилині Кесс'є з меж штрафного пробив у дальній кут (парирував Раду), а Пйонтек на 82-й вийшов віч-на-віч і вистрілив повз ворота. Зрештою, більш наполегливим виявився Мілан – на 90+1-й хвилині Романьйолі з відскоку пробив під поперечину.

Мілан набрав 18 очок та піднявся на четверте місце в турнірній таблиці, а Дженоа залишився на 11-й позиції. В активі генуезців лише 14 очок.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 1-й тур

Мілан – Дженоа – 2:1

Голи: Сусо, 4, Романьйолі, 90+1 – Романьйолі, 56 (автогол)