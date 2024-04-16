"Россонері" у четвер, 18 квітня, зіграють з Ромою у Лізі Європи. Першу дуель Мілан програв з рахунком 1:0. Керівництво міланського клубу роздумує над долею головного тренера Стефана Піолі й вважається, що від двох найближчих матчів вирішиться його майбутнє.

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Як пише La Gazzetta dello Sport, "россонері" будуть готові звільнити фахівця, якщо команда провалиться у двох матчах – з Ромою в ЛЄ та Інтером в Серії. А. Зазначається, що матч з римлянами матиме серйозніший вплив на кадрові рішення.

Якщо Мілан вийде до півфіналу Ліги Європи, майбутньому Піолі в клубі ніщо загрожувати не буде. У разі відставки важливу роль при виборі нового тренера зіграє думка Златана Ібрагімовича.

Стефано Піолі працює з Міланом з 2019 року. Під його керівництвом команда стала чемпіоном Італії в сезоні-2021/22.

Наразі "россонері" перебувають на другій сходинці у турнірній таблиці Серії А з 69 балами. Від Інтера вони відстають на 14 балів.

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