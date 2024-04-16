"Россонери" в четверг, 18 апреля, сыграют с Ромой в Лиге Европы. Первую дуэль Милан проиграл со счетом 1:0. Руководство миланского клуба размышляет над судьбой главного тренера Стефана Пиоли и считается, что от двух ближайших матчей решится его будущее.

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Как пишет La Gazzetta dello Sport, "россонери" будут готовы уволить специалиста, если команда провалится в двух матчах – с Ромой в ЛЕ и Интером в Серии. А. Отмечается, что матч с римлянами будет иметь более серьезное влияние на кадровые решения.

Если Милан выйдет в полуфинал Лиги Европы, будущему Пиоли в клубе ничто угрожать не будет. В случае отставки важную роль при выборе нового тренера сыграет мнение Златана Ибрагимовича.

Стефано Пиоли работает с Миланом с 2019 года. Под его руководством команда стала чемпионом Италии в сезоне-2021/22.

Сейчас "россонери" находятся на второй строчке в турнирной таблице Серии А с 69 баллами. От Интера они отстают на 14 баллов.

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