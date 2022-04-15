Американська компанія Elliott Management, яка стала власником Мілана в 2018 році, готується продати свій пакет акцій. Вже є і претендент – це інвестиційний фонд Investcorp, який базується у Бахрейні. Його капітал оцінюють в 40 мільярдів доларів США, повідомляє Football Italia з посиланням на L'Equipe.

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Причиною такого рішення є підозри УЄФА щодо зв'язків Мілана з Ліллем. Останніми роками клуби оформили між собою низку трансферів (зокрема, Рафаель Леау та Майк Меньян), а компанію Merlyn Advisors, яка є власником Лілля, пов'язують із холдингом Elliott Management.

Виходить, що власники Мілана опосередковано причетні і до управління Ліллем, що є порушенням вимог Регламенту УЄФА. Керівний орган європейського футболу вивчає ситуацію. Чи загрожує клубам якесь покарання, наразі не вказується. Втім, схоже, американці вирішили діяти на випередження і планують продати Мілан.

Нагадаємо, після 32-х турів чемпіонату Італії Мілан очолює турнірну таблицю, але Інтер, який відстає на 2 очки, зіграв на матч менше.

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