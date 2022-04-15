Американская компания Elliott Management, ставшая владельцем Милана в 2018 году, готовится продать свой пакет акций. Уже есть и претендент – это инвестиционный фонд Investcorp, базирующийся в Бахрейне. Его капитал оценивают в 40 миллиардов долларов США, сообщает Football Italia со ссылкой на L'Equipe.

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Причиной такого решения являются подозрения УЕФА касательно связей Милана с Лиллем. В последние годы клубы оформили между собой ряд трансферов (в частности, Рафаэль Леау и Майк Меньян), а компанию Merlyn Advisors (владельца Лилля), связывают с холдингом Elliott Management.

Выходит, что владельцы Милана косвенно причастны и к управлению Лиллем, что является нарушением требований Регламента УЕФА. Руководящий орган европейского футбола изучает ситуацию. Угрожает ли клубам какое-либо наказание, пока не указывается. Впрочем, похоже, американцы решили действовать на опереждение и планируют продать Милан.

Напомним, после 32-х туров чемпионата Италии Милан возглавляет турнирную таблицу, но отстающий на 2 очка Интер сыграл на матч меньше.

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