Мілан отримав несподіваний запит з Бундесліги щодо Пйонтека

Англія — 29 січ 3090
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Манчестер Сіті програв Манчестер Юнайтед, але вийшов у фінал Кубка ліги – Пеп здивував схемою, Зінченко не знадобився
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Барселона запропонувала 100 млн євро за Рішарлісона – Евертон відповів категоричноАнглія — 29 січ 2394
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Манчестер Юнайтед офіційно домовився про трансфер Бруну ФернандешаАнглія — 29 січ 1816
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Карпати врятувалися від поразки у спарингу з чемпіоном СловаччиниУкраїна — 29 січ 2638
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Арсенал оголосив про трансфер Марі – він був альтернативою МатвієнкуАнглія — 29 січ 3561