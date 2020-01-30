Мілан отримав несподіваний запит з Бундесліги щодо Пйонтека

Нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек може спробувати свої сили у чемпіонату Німеччини.

Герта має намір домовитись з Міланом щодо трансферу Кшиштофа Пйонтека, повідомляє Sky Sport Italia.

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За інформацією видання, основним претендентом на 24-річного поляка є Тоттенхем, але лондонці вимагають оренду форварда, а німці хочуть придбати гравця за 27 млн євро. Варіант з продажем більше цікавить Мілан, але сума може не задовольнити апетити "россонері".

В поточному сезоні Серії А Пйонтек провів 18 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.

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