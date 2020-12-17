Успешный старт чемпионата Италии позволил Милану установить уникальное достижение в истории соревнований. Накануне "россонери" сыграли вничью с Дженоа (2:2) в 12-м туре Серии А.

Милан обновил рекорд результативности турнира, сообщает Opta Sports.

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"Россонери" забили 2 мяча и больше в 14-ти матчах Серии А подряд. Это позволило подопечным Стефано Пиоли превзойти достижение Торино более 70-летней давности. В 1948 году "бордовые" забили 2+ мяча в 13 матчах чемпионата. Год спустя команда, вошедшая в историю под названием Grande Torino, погибла в авиакатастрофе под Турином в полном составе.

К слову, Милан пока остается лидером Серии А. В активе "россонери" 28 пунктов. Вторым идет Интер (27 баллов).

Интер в тяжелом матче одолел Наполи, Милан расписал боевую ничью с Дженоа и другие матчи 12-го тура Серии А