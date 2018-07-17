Мілан звільнить Гаттузо заради Конте, – ЗМІ

Мілан може звільнити головного тренера Дженнаро Гаттузо та запросити на посаду Антоніо Конте.

Мілан нещодавно продовжив контракт з Дженнаро Гаттузо до 2021 року. Проте, тодішній власник клубу Йонгхонг Лі через борги передав клуб компанії Elliot Management.

Мілан перейшов у власність хедж-фонду Elliot Management

Як повідомляє Sport Mediaset, нові власники прийняли рішення запросити Антоніо Конте після того, як той був звільнений з Челсі.

Дженнаро Гаттузо може втратити посаду вже за кілька днів.

Також повідомляється, що прихід Конте полегшить завдання підписати форварда Альваро Морату, адже обидва працювали разом у Челсі.

Разом з Гаттузо клуб може звільнити спортивного директора Массімо Мірабеллі та генерального директора Марко Фассоне.