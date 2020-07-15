toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мілан офіційно викупив К'яера у Севільї

13:00 - Читать на русском
Мілан офіційно викупив К'яера у Севільї
Сімон К'яер / Сайт Мілана

Захисник Сімон К'яер продовжить свої виступи у складі Мілана.

Італійський клуб на офіційному сайті повідомив про повноцінний викуп 31-річного данця у Севільї.

"Черговий програний сезон": Капелло розчарований кандидатурою нового керманича Мілана

Контракт досвідченого центрбека розрахований до 30 червня 2022-го. Офіційно суму трансферу клуби не повідомляють, за повідомленнями ЗМІ вона склала 3,5 млн євро.

Додамо, що першу половину сезону К'яер провів у Аталанті, однак взимку приєднався до Мілана. Захисник відразу пробився в основу "россонері" – 13 матчів в усіх турнірах, результативних дій немає.

Освячений у храмі Шеви: він подолав 6000 кілометрів смертельної небезпеки, щоб забити у Мілані і стати надією Кальчо

blog_ava
Динамо – Зоря: де дивитися матч УПЛ
12:04
3008
Теги
Італія Трансфери Сімон Сімон К'яер Мілан Мілан Севілья Севілья Трансфери Мілана Трансфери Чемпіонату Італії
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар – Колос: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:002849 Шахтар – Колос: анонс матчу УПЛ
2
год
:
28
хв
Інгулець
17:00
Прикарпаття
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук