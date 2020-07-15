Мілан офіційно викупив К'яера у Севільї

Захисник Сімон К'яер продовжить свої виступи у складі Мілана.

Італійський клуб на офіційному сайті повідомив про повноцінний викуп 31-річного данця у Севільї.

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Контракт досвідченого центрбека розрахований до 30 червня 2022-го. Офіційно суму трансферу клуби не повідомляють, за повідомленнями ЗМІ вона склала 3,5 млн євро.

Додамо, що першу половину сезону К'яер провів у Аталанті, однак взимку приєднався до Мілана. Захисник відразу пробився в основу "россонері" – 13 матчів в усіх турнірах, результативних дій немає.

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