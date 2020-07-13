"Черговий програний сезон": Капелло розчарований кандидатурою нового керманича Мілана

Легендарний італійський фахівець Фабіо Капелло не вірить у прогрес Мілана в разі заміни Стефано Піолі на Ральфа Рангніка в міжсезоння.

"Я його не знаю. У Німеччині він робив цікаві, але незначні речі. Тренер приїжджає у невідомий йому чемпіонат. Це буде ще один нульовий рік. Я впевнений, що Мілан програє ще один сезон.

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Піолі додав командний менталітет, який раніше не був помітним для мене. "Россонері" продовжили обраний раніше шлях. Мілан міг би стати конкурентоздатним за умови кількох значних покупок", – розповів Капелло в ефірі Radio Rai.

Нагадаємо, що керівництво міланців вирішило змінити головного тренера після сезону 2019/20. Місце Стефано Піолі нібито посяде німецький фахівець Ральф Рангнік. Наразі Мілан посідає 7-ме місце в Серії А та претендує на вихід до Ліги Європи.

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