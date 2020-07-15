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Милан официально выкупил Кьяера у Севильи

13:00 - Читати українською
Милан официально выкупил Кьяера у Севильи
Симон Кьяер / Сайт Милана

Защитник Симон Кьяер продолжит свои выступления в составе Милана.

Итальянский клуб на официальном сайте сообщил о полноценном выкупе 31-летнего датчанина у Севильи.

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Контракт опытного центрбека рассчитан до 30 июня 2022-го. Официально сумму трансфера клубы не сообщают, по сообщениям СМИ она составила 3,5 млн евро.

Добавим, что первую половину сезона Кьяер провел в Аталанте, однако зимой присоединился к Милану. Защитник сразу пробился в основу "россонери" – 13 матчей во всех турнирах, результативных действий нет.

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