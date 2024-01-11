Фенербахче оголосив про підписання Бонуччі і вже готує трансфер хавбека Мілана
Леонардо Бонуччі офіційно змінив берлінський Уніон на Фенербахче.
Бонуччі підписав із Фенербахче контракт до кінця цього сезону. Як інформує офіційний сайт турецького клубу, чинний чемпіон Європи виступатиме в Стамбулі у футболці під №19.
Чемпіон Європи переходить у Фенербахче – Джеко особисто дзвонив, щоб переконати його
Цей трансфер став для "канарок" першим у зимове трансферне вікно. Згідно з інсайдером Фабріціо Романо, наступним придбанням клубу стане півзахисник Мілана Раде Круніч – він прилетить у Стамбул у п'ятницю для проходження медичного обстеження.
Раніше повідомлялося, що "жовто-синім" вдалося заманити до себе 36-річного італійця завдяки своєму форварду Едіну Джеко. У сезоні 2023/24 Фенербахче бореться за чемпіонський титул: за підсумками першого кола команда Ісмаїла Картала лідирує в турнірній таблиці турецької Суперліги, випереджаючи найближчого переслідувача (Галатасарай) на 2 очки.
Гроза Динамо, король штрафних ударів, дискусійний Ельгера і новий лідер: найрезультативніші захисники в історії ЛЧ