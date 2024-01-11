Бонуччі підписав із Фенербахче контракт до кінця цього сезону. Як інформує офіційний сайт турецького клубу, чинний чемпіон Європи виступатиме в Стамбулі у футболці під №19.

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Цей трансфер став для "канарок" першим у зимове трансферне вікно. Згідно з інсайдером Фабріціо Романо, наступним придбанням клубу стане півзахисник Мілана Раде Круніч – він прилетить у Стамбул у п'ятницю для проходження медичного обстеження.

Раніше повідомлялося, що "жовто-синім" вдалося заманити до себе 36-річного італійця завдяки своєму форварду Едіну Джеко. У сезоні 2023/24 Фенербахче бореться за чемпіонський титул: за підсумками першого кола команда Ісмаїла Картала лідирує в турнірній таблиці турецької Суперліги, випереджаючи найближчого переслідувача (Галатасарай) на 2 очки.

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