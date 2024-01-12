Фенербахче договорился с Миланом о трансфере 30-летнего футболиста и согласовал условия контракта с самим Круничем, сообщает пресс-служба турок. Игрок уже прилетел в Стамбул – после завершения формальных процедур клуб организует традиционную презентацию.

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По неофициальной информации, Милан согласился продать Крунича за 4,5 миллиона евро. Также соглашение предусматривает дополнительное вознаграждение за легкодоступные бонусы. Раде подписал контракт с Фенербахче, рассчитанный на три сезона.

В нынешнем сезоне боснец потерял статус даже важного игрока ротации Милана. Зато Крунич остается одним из лидеров своей сборной, где носит капитанскую повязку при отсутствии Эдина Джеко. Напомним, что Босния и Герцеговина – соперник сборной Украины в полуфинале плей-офф за выход на Евро-2024.

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