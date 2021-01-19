"У нас все добре, ми на півшляху до чемпіонства. Зараз починаються найважчі матчі.

Дубль Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Кальярі – Мілан – 0:2

Це буде дуже напружений графік, але приходять Манджукіч, Мейте. Я не знаю, чи будуть ще новачки. Я радий, що Манджукіч з нами. Тепер будемо удвох лякати суперників", – цитує Ібрагімовіча Football Italia.

Нагадаємо, Мілан вже узгодив перехід хавбека Торіно Суаліхо Мейте, а невдовзі до "россонері" повинні приєднатися захисник Челсі Фікайо Томорі та форвард Маріо Манджукіч, який перебуває у статусі вільного агента.

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