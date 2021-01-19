"Россонери" на своем официальном сайте объявили о подписании 34-летнего хорвата. Контракт рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления на следующий.

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Манджукич находился в статусе свободного агента с июля прошлого года, когда разорвал контракт с Аль Духайлем. Вице-чемпион мира также успел поиграть за НК Загреб, Динамо Загреб, Вольфсбург, Баварию, Атлетико и Ювентус. В Милане ветеран получил футболку с номером 9.

Добавим, что ранее "россонери" подписали еще одного новичка – хавбека Суалихо Мейте из Торино.

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