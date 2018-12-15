Мілан не проти позбутися Ігуаїна – форвард може перейти в Челсі вже у січні

Нападник Мілана Гонсало Ігуаїн може покинути клуб вже у січні. Одним з варіантів для подальшої кар'єри форварда називають Челсі.

Мілан не буде використовувати опцію викупу в Ювентуса форварда Гонсало Ігуаїна. Боси "россонері" після рішення УЄФА оштрафувати клуб на 12 млн євро налаштовані скоротити видатки, повідомляє Rai Sport.

Ігуаїн перейшов у Мілан у минуле трансферне вікно на правах річної оренди з Ювентуса, яка обійшлась міланцям у 18 млн євро. "Россонері" мають право викупу форварда за 36 мільйонів євро.

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В сезоні 2018/19 31-річний Ігуаїн забив 7 голів за Мілан у всіх турнірах – стільки ж в активі молодого нападника "россонері" Патріка Кутроне. Керівництво Мілана не проти дати шанс своєму вихованцю, а одним із варіантів для Ігуаїна може стати Челсі, при цьому трансфер може відбутись вже у січні. Нагадаємо, лондонців очолює Мауріціо Саррі, який працював з аргентинцем у Наполі.

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