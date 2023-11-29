У середу, 29 листопада, Чау пройшов МРТ, яка показала важке міосухожильне ураження двоголового м'яза лівого стегна. Свою травму Чау отримав у другому таймі матчу 5-го туру групового етапу ЛЧ із дортмундською Борусією (1:3).

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Гравець пройде повторну МРТ через 7-10 днів. У клубі не стали повідомляти ступінь травми, вона варіюється від першого ступеня – найлегшого – до третього. Як зазначає Gazzetta dello Sport, сухий звіт Мілана наводить на думку про те, що Чау пережив розрив. Згідно з джерелом, німець вибув приблизно на два місяці.

Раніше Мілан втратив через травми таких захисників, як Кальдара, Пеллегріно і Калюлю.

Борусія Д вийшла в плей-офф ЛЧ з "групи смерті", здолавши Мілан, ПСЖ врятувався з Ньюкаслом на 90+8 завдяки пенальті