В среду, 29 ноября, Чау прошёл МРТ, которая показала тяжелое миосухожильное поражение двуглавой мышцы левого бедра. Свою травму Чау получил во втором тайме матча 5-го тура группового этапа ЛЧ с дортмундской Боруссией (1:3).

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Игрок пройдёт повторную МРТ через 7-10 дней. В клубе не стали сообщать степень травмы, она варьируется от первой степени – самой легкой – до третьей. Как отмечает Gazzetta dello Sport, сухой отчёт Милана наводит на мысль о том, что Чау пережил разрыв. Согласно источнику, немец выбыл примерно на два месяца.

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