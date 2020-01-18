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Мілан може відмовитися від придбання Ольмо – агенти гравця вимагають шалені комісійні

10:05 387 Читать на русском
Мілан може відмовитися від придбання Ольмо – агенти гравця вимагають шалені комісійні
Дані Ольмо / Marca

Півзахисник Динамо Загреб Дані Ольмо може на невизначений термін залишитися в хорватському клубі.

Італійський Мілан узгодив із Динамо Загреб трансфер 21-річного іспанця за 25 млн євро, але призупинив оформлення переходу, оскільки агенти гравця вимагають від керівництва "россонері" 7 млн євро комісійних та відсоток від наступного продажу, інформує Sportske Novosti.

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Боси Мілана готові відмовитися від придбання Ольмо, якщо його представники не зменшать свої фінансові апетити.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року Ольмо заявив, що хоче покинути Динамо Загреб та перебратися в один із топ-чемпіонатів. Вихованець Барселони перебував у списку інтересів Атлетіко, Манчестер Сіті, Челсі та свого рідного клубу.

Зазначимо, що в поточному сезоні іспанець зіграв 9 матчів та забив 3 голи у чемпіонаті Хорватії. Також Ольмо чудово проявив себе в Лізі чемпіонів – в його активі голи у ворота Шахтаря та Манчестер Сіті.

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Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Динамо Загреб Динамо Загреб Дані Ольмо Дані Ольмо Мілан Мілан
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