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"Мій етап у Хорватії завершився", – кривдник Шахтаря анонсував відхід із Динамо Загреб

07:30 2904 Читать на русском
"Мій етап у Хорватії завершився", – кривдник Шахтаря анонсував відхід із Динамо Загреб
Дані Ольмо / ФК Динамо Загреб

Хавбек Динамо Загреб Дані Ольмо розповів, що має намір покинути хорватський клуб.

"Минуле літо біло ідеальним моментом, щоб зробити наступний крок у кар'єрі. Врешті-решт, цього не сталося. Але я не шкодую, адже я хотів зіграти в Лізі чемпіонів. Але, думаю, мій етап у Хорватії завершився. Пора рухатися далі, щоб продовжувати прогресувати.

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Динамо Загреб хотіло зробити мій трансфер найдорожчим в історії чемпіонату Хорватії. Не знаю, чи клуб вже отримав конкретні пропозиції щодо мого переходу", – цитує Ольмо AS.

Нагадаємо, що іспанець переїхав у столицю Хорватії у 2014 році, а вже через рік дебютував у дорослому футболі у складі Динамо. Минулого літа він разом з молодіжною збірною Іспанії переміг на чемпіонаті Європи.

В поточному сезоні Ольмо чудово проявив себе у матчах Ліги чемпіонів – в його активі голи у ворота Шахтаря та Манчестер Сіті. Він був найпомітнішою фігурою у складі своєї команди, чим викликав інтерес з боку "містян", а також Роми та Мілана.

Контракт 21-річного футболіста із Динамо розрахований до літа 2021 року. За даними Transfermarkt, його трансферна вартість – 30 млн євро.

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Світ Трансфери Динамо Загреб Динамо Загреб Дані Ольмо Дані Ольмо
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