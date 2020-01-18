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Милан может отказаться от приобретения Ольмо – агенты игрока требуют огромные комиссионные

18 января 10:10 117 Читати українською
Милан может отказаться от приобретения Ольмо – агенты игрока требуют огромные комиссионные
Дани Ольмо / Marca

Полузащитник Динамо Загреб Дани Ольмо может на неопределенный срок остаться в хорватском клубе.

Итальянский Милан согласовал с Динамо Загреб трансфер 21-летнего испанца за 25 млн евро, но приостановил оформление перехода, поскольку агенты игрока требуют от руководства "россонери" 7 млн ​​евро комиссионных и процент от последующей продажи, информирует Sportske Novosti.

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Боссы Милана готовы отказаться от приобретения Ольмо, если его представители не уменьшат свои финансовые аппетиты.

Напомним, в конце 2019 года Ольмо заявил, что хочет покинуть Динамо Загреб и перебраться в один из топ-чемпионатов. Воспитанник Барселоны находился в списке интересов Атлетико, Манчестер Сити, Челси и своего родного клуба.

Отметим, что в текущем сезоне испанец сыграл 9 матчей и забил 3 гола в чемпионате Хорватии. Также Ольмо прекрасно проявил себя в Лиге чемпионов – в его активе голы в ворота Шахтера и Манчестер Сити.

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