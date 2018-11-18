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Мілан може перехопити трансферну ціль Реброва у Ференцвароші

08:50 356 Читать на русском
Мілан може перехопити трансферну ціль Реброва у Ференцвароші
Флорентен Погба / Getty Images

Італійський Мілан шукає захисника, який міг би посилити команду, серед вільних агентів.

Істотні кадрові втрати серед захисників команди змушують Мілан в екстренному порядку шукати нових гравців, повідомляє Sport Mediaset.

Романьйолі вибув на місяць через травму – це вже третій центральний захисник у лазареті Мілана

Нагадаємо, "россонері" через травми залишилися без трьох центрбеків – Романьйолі, Кальдари і Мусаккіо, а також хавбеків Більї та Бонавентури.

Оскільки трансферне вікно закрите, Мілан може розраховувати на допомогу виключно вільних агентів. Серед кандидатів, яких розглядають в італійському клубі, Ніколас Бурдіссо, Крістіан Дзаккардо, Роберт Хут та брат Поля Погба Флорентен. Нагадаємо, що останнього хоче бачити у своєму Ференцвароші Сергій Ребров.

Теги
Роберт Хут Роберт Хут Ніколас Бурдіссо Ніколас Бурдіссо Крістіан Дзаккардо Крістіан Дзаккардо Флорентен Погба Флорентен Погба Мілан Мілан Італія
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