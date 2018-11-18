Мілан може перехопити трансферну ціль Реброва у Ференцвароші

Італійський Мілан шукає захисника, який міг би посилити команду, серед вільних агентів.

Істотні кадрові втрати серед захисників команди змушують Мілан в екстренному порядку шукати нових гравців, повідомляє Sport Mediaset.

Романьйолі вибув на місяць через травму – це вже третій центральний захисник у лазареті Мілана

Нагадаємо, "россонері" через травми залишилися без трьох центрбеків – Романьйолі, Кальдари і Мусаккіо, а також хавбеків Більї та Бонавентури.

Оскільки трансферне вікно закрите, Мілан може розраховувати на допомогу виключно вільних агентів. Серед кандидатів, яких розглядають в італійському клубі, Ніколас Бурдіссо, Крістіан Дзаккардо, Роберт Хут та брат Поля Погба Флорентен. Нагадаємо, що останнього хоче бачити у своєму Ференцвароші Сергій Ребров.