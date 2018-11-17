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Романьйолі вибув на місяць через травму – це вже третій центральний захисник у лазареті Мілана

19:09 54 Читать на русском
Романьйолі вибув на місяць через травму – це вже третій центральний захисник у лазареті Мілана
Алессіо Романьйолі / Соцмережі

Капітан Мілана Алессіо Романьйолі отримав травму у збірній Італії.

23-річний центрбек отримав м'язову травму під час перебування у національній команді. Тести показали, що Романьйолі не зможе грати ще близько 4 тижнів, повідомляє Football-Italia.

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Зауважимо, що Романьйолі – вже третій центральний захисник, який опинився у лазареті Мілана та не зможе допомогти команді протягом місяця.

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Теги
Італія Алессіо Романьйолі Алессіо Романьйолі Мілан Мілан
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