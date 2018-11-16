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Ребров планує підписати у Ференцварош Флорентена Погба

20:09 224 Читать на русском
Ребров планує підписати у Ференцварош Флорентена Погба
Флорентен Погба / Getty Images

Гвінейський захисник Генчлерберлігі Флорентен Погба може продовжити кар'єру в чемпіонаті Угорщини.

У послугах старшого брата півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба особисто зацікавлений український наставник угорської команди Сергій Ребров, повідомляє csakfoci.hu.

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Останнім клубом Флорентена Погба був турецький Генчлерберлігі, за який він зіграв всього 8 поєдинків та запам'ятався бійкою з одноклубниками.

Теги
Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина Світ Флорентен Погба Флорентен Погба
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