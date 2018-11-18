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Милан может перехватить трансферную цель Реброва в Ференцвароше

08:50 113 Читати українською
Милан может перехватить трансферную цель Реброва в Ференцвароше
Флорентен Погба / Getty Images

Итальянский Милан ищет защитника, который мог бы усилить команду, среди свободных агентов.

Существенные кадровые потери среди защитников команды заставляют Милан в экстренном порядке искать новых игроков, сообщает Sport Mediaset.

Романьоли выбыл на месяц из-за травмы – это уже третий центральный защитник в лазарете Милана

Напомним, "россонери" из-за травм остались без трех центрбеков – Романьоли, Кальдары и Мусаккио, а также хавбеков Бильи и Бонавентуры.

Поскольку трансферное окно закрыто, Милан может рассчитывать на помощь только свободных агентов. Среди кандидатов, которых рассматривают в итальянском клубе, Николас Бурдиссо, Кристиан Дзаккардо, Роберт Хут и брат Поля Погба Флорентен. Напомним, что последнего хочет видеть в своем Ференцвароше Сергей Ребров.

Теги
Роберт Хут Роберт Хут Николас Бурдиссо Николас Бурдиссо Кристиан Дзаккардо Кристиан Дзаккардо Флорентен Погба Флорентен Погба Милан Милан Италия
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