Милан может перехватить трансферную цель Реброва в Ференцвароше

Итальянский Милан ищет защитника, который мог бы усилить команду, среди свободных агентов.

Существенные кадровые потери среди защитников команды заставляют Милан в экстренном порядке искать новых игроков, сообщает Sport Mediaset.

Романьоли выбыл на месяц из-за травмы – это уже третий центральный защитник в лазарете Милана

Напомним, "россонери" из-за травм остались без трех центрбеков – Романьоли, Кальдары и Мусаккио, а также хавбеков Бильи и Бонавентуры.

Поскольку трансферное окно закрыто, Милан может рассчитывать на помощь только свободных агентов. Среди кандидатов, которых рассматривают в итальянском клубе, Николас Бурдиссо, Кристиан Дзаккардо, Роберт Хут и брат Поля Погба Флорентен. Напомним, что последнего хочет видеть в своем Ференцвароше Сергей Ребров.