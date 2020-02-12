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Мілан хоче повернути Бакайоко – Челсі цікавить обмін на гравця "россонері"

17:06 222 Читать на русском
Мілан хоче повернути Бакайоко – Челсі цікавить обмін на гравця "россонері"
Тьємуе Бакайоко / фото із соцмереж

Мілан у пошуках підсилення у центр півзахисту знову звернув свою увагу на французького хавбека Тьємуе Бакайоко.

Нинішній сезон Бакайоко на правах оренди проводить у Монако, але готовий наступного літа повернутися у Мілана, повідомляє Corriere dello Sport.

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Втім, для повернення Бакайоко на Сан-Сіро необхідним є дотримання двох умов. Монако має відмовитися від викупу трансферу гравця, а також готовність Мілана заплатити за вихованця Ренна 30 мільйонів євро.

Щоправда, тут на допомогу "россонері" може прийти бажання Челсі підписати Лукаса Пакета. Зазначається, що лондонці схильні до обміну гравцями.

Нагадаємо, що саме Челсі володіє правами на 25-річного футболіста, але француз другий сезон поспіль проводить в оренді. У попередній кампанії він зіграв за Мілан, провівши 42 матчі у всіх турнірах.

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