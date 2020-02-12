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Мілан визначився з новим тренером – добрі новини для збірної України

12:52 1515 Читать на русском
Мілан визначився з новим тренером – добрі новини для збірної України
Мілан / Твіттер ФК Мілан

Колишній наставник Валенсії Марселіно Гарсія Тораль може очолити Мілан.

Схоже, Мілан визначився з майбутнім наставником команди, повідомляє видання Milannews.it. Швидше за все, ним стане екс-коуч іспанської Валенсії Марселіно Гарсія Тораль, який наразі перебуває без роботи. Керівництво "россонері" розчарувалось у таланті Стефано Піолі і не вірить у те, що йому вдасться повернути клуб на вершину турнірної таблиці.

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"Я знаю, що Мілан контактував з Марселіно, і що були переговори. Раніше він заявив, що наступного сезону буде тренувати за межами Іспанії. Це може стати ключем до розуміння того, що він вже знає, що у нього є команда, і що цією командою буде Мілан.

Марселіно – чудовий тренер, а також фахівець у роботі з командами, які перебувають у скрутному становищі. Він вміє підіймати їх на вершину. Йому вдалося вивести Сарагосу з другого дивізіону, а також здобути з Вільяреалом друге місце у Прімері і участь у Лізі чемпіонів. Він прибув до Валенсії під час серйозних проблем, однак зміг виграти Кубок Іспанії та два роки поспіль виступати у Лізі чемпіонів", – прокоментував можливий прихід Марселіно на тренерський місток Мілана іспанський журналіст видання Tribuna Deportiva Віктор Гомес.

Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що фаворитом технічного директора Мілана Паоло Мальдіні на тренерське крісло є наставник збірної України Андрій Шевченко.

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