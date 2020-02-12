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Милан хочет вернуть Бакайоко – Челси интересует обмен на игрока "россонери"

17:06 131 Читати українською
Милан хочет вернуть Бакайоко – Челси интересует обмен на игрока "россонери"
Тьемуэ Бакайоко / фото из соцсетей

Милан в поисках усиления в центр полузащиты снова обратил свое внимание на французского хавбека Тьемуэ Бакайоко.

Нынешний сезон Бакайоко на правах аренды проводит в Монако, но готов следующим летом вернуться в Милан, сообщает Corriere dello Sport.

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Впрочем, для возвращения Бакайоко на Сан-Сиро необходимо выполнение двух условий. Монако должен отказаться от выкупа трансфера игрока, а также готовность Милана заплатить воспитанника Ренна 30 миллионов евро.

Правда, здесь на помощь "россонери" может прийти желание Челси подписать Лукаса Пакета. Отмечается, что лондонцы склонны к обмену игроками.

Напомним, что именно Челси владеет правами на 25-летнего футболиста, но француз второй сезон подряд проводит в аренде. В предыдущей кампании он сыграл за Милан, проведя 42 матча во всех турнирах.

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