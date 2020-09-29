Єнс Петтер Гауге, гравець норвезького клубу Буде-Глімт, може незабаром приєднатись до Мілана, інформує Football Italia з посиланням на Radio Rossonera. Сторони вже нібито узгодили трансфер за 5 млн євро.

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Сам норвежець вже вилетів у Мілан для проходження медогляду та підписання контракту. Зауважимо, що "россонері" зустрічались з Буде-Глімтом у кваліфікації ЛЄ (3:2). Один з м'ячів у ворота Мілана забив якраз Гауге.

У чемпіонаті Норвегії сезону 2020 Єнс Петтер Гауге взяв участь у 17 матчах та відзначився 14 голами.

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