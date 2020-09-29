Головний тренер національної збірної України продовжує приймати вітання від клубів, за які колись виступав.

Андрій Шевченко сьогодні, 29 вересня, святкує свій 44-й день народження. Мілан, вслід за Динамо вирішив привітати свою легенду.

Динамо привітало Шевченка із днем народження

"Королю зі Сходу виповнюється 44 роки сьогодні! З днем народження, Шева", – досить оригінально написала прес-служба "россонері", прикріпивши раритетне фото Шевченка. Нагадаємо, Андрій Миколайович виступав за Мілан з 1999 по 2006 роки, провівши у червоно-чорній футболці понад 200 матчів та ставши одною із легенд клубу.

До слова, Шевченко є єдиним українським володарем "Золотого м'яча" за період незалежності – до нього тріумфаторами ставали Олег Блохін та Ігор Бєланов у радянські часи.

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