Милан может осуществить трансфер сенсационного форварда в ближайшее время.

Йенс Петтер Гауге, игрок норвежского клуба Будё-Глимт, может вскоре присоединиться к Милану, информирует Football Italia со ссылкой на Radio Rossonera. Стороны уже якобы согласовали трансфер за 5 млн евро.

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Сам норвежец уже вылетел в Милан для прохождения медосмотра и подписания контракта. Заметим, что "россонери" встречались с Будё-Глимтом в квалификации ЛЕ (3:2). Один из мячей в ворота Милана забил как раз Гауге.

В чемпионате Норвегии сезона 2020 Йенс Петтер Гауге принял участие в 17 матчах и отметился 14 голами.

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