Мілан підписав першого літнього новачка

Контракт з 20-річним французьким новачком конголезького походження розрахований до 30 червня 2025-го, інформує офіційний сайт Мілана.

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За неофіційними даними, сума угоди склала 480 тисяч євро. У сезоні 2019/20 Калулу не зіграв жодної хвилини за першу команду Ліона, натомість провів 7 поєдинків у Юнацькій лізі УЄФА у складі юнацької команди "ткачів". Зіграв 3 матчі за збірну Франції U-20.

Основне амплуа новачка "россонері" – правий захисник, але він може закрити й інші позиції в обороні. Це перший новачок Мілана у поточне трансферне вікно.

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