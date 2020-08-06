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Мілан підписав першого літнього новачка

00:20 - Читать на русском
Мілан підписав першого літнього новачка
П'єр Калулу / фото з відкритих джерел

"Россонері" підсилилися молодим оборонцем П'єром Калулу, який виступав за французький Ліон.

Контракт з 20-річним французьким новачком конголезького походження розрахований до 30 червня 2025-го, інформує офіційний сайт Мілана.

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За неофіційними даними, сума угоди склала 480 тисяч євро. У сезоні 2019/20 Калулу не зіграв жодної хвилини за першу команду Ліона, натомість провів 7 поєдинків у Юнацькій лізі УЄФА у складі юнацької команди "ткачів". Зіграв 3 матчі за збірну Франції U-20.

Основне амплуа новачка "россонері" – правий захисник, але він може закрити й інші позиції в обороні. Це перший новачок Мілана у поточне трансферне вікно.

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Мілан Мілан Ліон Ліон Італія Франція Трансфери Трансфери Мілана Трансфери Чемпіонату Італії П'єр П'єр Калулу К'ятенгва
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