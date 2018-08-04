Ігуаїн пояснив, чому не перейшов у Челсі

Новачок Мілана Гонсало Ігуаїн розповів про те, чому вирішив обрати міланський клуб.

"Моя повага до Саррі – це не новина. Він був єдиною людиною, яка хотіла бачити мене в Челсі. У Мілані ж мене хотіли бачити всі. Це дуже важливо для гравця, тому що починаєш відчувати мотивацію і віру в себе. Я прекрасно знаю Рейну, грав з ним п'ять років, і я вважаю, що у Мілана прекрасний склад.

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Тут є все, чого хоче гравець: безліч полів, історія і футбол в найкращому його прояві. Міланелло – це щось особливе. З Більєю ми граємо 10 років у збірній, я його дуже поважаю і радий бачити його знову.

Якщо команда буде вірити в свої можливості, вона може далеко зайти. У нас повинна бути впевненість, що ми робимо все правильно.

Хто заб'є більше: я або Мауро Ікарді? Слухайте, ну ви ж знаєте правильну відповідь!", – цитує Ігуаїна Goal.com.

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