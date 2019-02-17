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Бейл відмовився вечеряти з гравцями Реала – Куртуа пояснив вчинок валлійця

14:47 701 Читать на русском
Бейл відмовився вечеряти з гравцями Реала – Куртуа пояснив вчинок валлійця
Тібо Куртуа та Гарет Бейл / Фото ФК Реал

Голкіпер Реала Тібо Куртуа розповів цікаву історію з побуту мадридського клубу.

"Дуже складно описати Гарета одним словом. Я б сказав, що він дуже талановитий, але дуже шкода, що так часто цей талант прихований від світла.

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Я живу як людина, яка народилася і виросла в Мадриді. Я пізно їм, лягаю спати пізно... Такий тут спосіб життя. Одного вечора ми вечеряли всією командою. Але Бейл і Кроос не прийшли. Вони вважали, що вечеря була занадто пізною. Ми домовилися бути в ресторані о 21:30 і почали вечеряти близько 22:15, до півночі ми вже пили каву. Ми лягаємо спати близько першої години ночі. Об 11 годині ранку у нас тренування. Думаю, це ідеальний час. Але Бейл сказав нам: "Я не приєднаюся до вас, хлопці. Я лягаю спати о 23:00", – цитує Куртуа Sky Sports.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії хавбек мадридців Гарет Бейл провів 18 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та 2-ма асистами.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Гарет Бейл Гарет Бейл Тібо Куртуа Тібо Куртуа
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