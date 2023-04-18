Після жеребкування чвертьфіналів ЛЧ частина вболівальників потішилась за Наполі та Бенфіку – отримавши Мілан та Інтер відповідно, вони стали вважатись безумовними фаворитами. Частина ж фанів жалкувала, що ми не побачимо міланського дербі в ЛЧ.

Виявилось, що перша за 18 років Делла Мадонніна в єврокубках не просто реальна, а дуже реальна. Інтер впевнено переграв Бенфіку на виїзді й вже навряд чи втратить путівку в 1/2 фіналу, а от у протистоянні Наполі з Міланом інтрига залишається відкритою. Першу битву "россонері" виграли – і це дуже цікаво.

Команда Стефано Піолі перетворилась у серйозну проблему для Лучано Спалетті. За два тижні до перемоги на Сан-Сіро "дияволи" приїхали у Неаполь, влаштувавши розгром з рахунком 4:0. Поразка міланців у першому колі була доволі випадковою, а минулої весни вони теж перемогли на стадіоні Дієго Марадони.

Найбільш важливими є два останні матчі у нинішньому трьохсерійнику. Тріумф "россонері" у Неаполі можна назвати переломним для сезону – стало зрозуміло, що суперники остаточно навчились протистояти чемпіонській тактиці Наполі. Відмова від агресивного пресингу, у який так виманюють партенопейці, гарантує 50% успіху, а інші 50% залежать від класу та реалізації стартового плану.

Стефано Піолі на виїзді розпорядився кадрами грамотно. Окрім відмови від високого тиску, Мілан класно працював у центрі поля – цьому сприяли відкривання Діаса та Леау між лініями, а також надзвичайно якісна гра центрхавів. Плюс, забивши два швидких голи, "россонері" змусили Наполі розкриватись.

Лучано Спалетті зробив висновки з тієї невдачі й ошелешив Мілан на Сан-Сіро. Партенопейці агресивно пресингували команду Піолі й закрили варіанти передач у центр – цьому сприяла високо піднята лінія оборони. На персональні орієнтування міланців при роботі без м'яча Наполі відповів високими позиціями Замбо-Ангісса та Ді Лоренцо, які вилились у комбінативні трикутники на правому фланзі атаки.

Мілан у такому режимі помилявся, розривався й допускав великий відсоток браку в пасовій роботі. Як наслідок, у перші 20 хвилин підопічні Лучано Спалетті вели з рахунком 9:0 за ударами. Команда провела кілька гострих моментів, але реалізувати їх не вдалося – а далі Стефано Піолі адаптувався.

Спочатку "россонері" проходили тиск Наполі через довгі передачі, орієнтуючись на висмикування захисників (за ними й намагались відкриватись). Потім міланці стали карати за сміливу гру Ді Лоренцо та помилки Замбо-Ангісса, контратакуючи через їхні зони – саме це і принесло єдиний гол.

Контратаки виявились настільки небезпечними, що в другому таймі Спалетті змістив акцент на інший фланг, а Ді Лоренцо перестав йти вперед. Втім, Калабрія з'їв Хвічу.

В другому таймі основним засобом загострення партенопейців були стандарти, однак в цілому Мілан зміг адаптуватись, вирівняти гру й здобути перемогу над майбутнім чемпіоном. Знову. Причому "россонері" зараз не перебувають у фантастичній формі.

До тріумфу в Неаполі вони згоріли Фіорентині та Удінезе, а Салернітана розписала з ними нічию. Після 4:0 на виїзді сталася нічия з Емполі, а після перемоги в першому чвертьфіналі "дияволи" розділили очки з Болоньєю.

Але ж і Наполі не виглядає переконливо. Виграти в Лечче вдалося тільки завдяки автоголу та суперечливому рішенню VAR, а з Вероною на вихідних все завершилось "нулями". Це знову ж таки підтверджує готовність суперників до футболу партенопейців. Першопричина невдач криється саме тут.

І це тривожить тіфозі Наполі. Ще більше занепокоєння викликають кадрові втрати перед матчем-відповіддю – на Сан-Сіро дискваліфікацію отримали Замбо-Ангісса та Кім. Їхню важливість неможливо переоцінити. Зате повинен повернутись Осімхен – без Віктора підопічні Лучано Спалетті забили всього 1 гол у трьох матчах.

Якби нігерійський нападник вийшов у старті тиждень тому, то шалена перевага Наполі точно була б конвертована у взяття воріт. Саме тому ідейне повторення тактичного плану з Сан-Сіро – з поправками, заснованими на уроках поразки – виглядає доволі спокусливим для Наполі. Дана модель гри цілком відповідає духу домашнього матчу, в якому необхідно відігруватись.

Тим паче, що Спалетті перепробував з Міланом практично все. І свій класичний футбол, і суперагресивний. Перевірялись усі слабкі зони "россонері". Готувались і адаптації до середнього блоку Піолі – однак Стефано і Ко все одно підлаштовуються.

Майже на кожен хід Лучано у нього є ефективна контрміра. Тим не менш, найбільш перспективно неаполітанці виглядали саме в моделі з першої 20-ти хвилинки на Сан-Сіро.

Подивимось, що переважить на стадіоні Дієго Марадони. Однозначно можна стверджувати, що це протистояння є головним у сьогоднішньому вечорі. Навіть якби Мудрик офіційно оголосив, що зробить хет-трик у ворота Реала, вмикати потрібно саме італійське протистояння. Міша не зробить хет-трик, Челсі не врятується, а ось тут все буде красиво.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сімеоне (Наполі)

Дискваліфіковані: Замбо-Ангісса, Кім (Наполі)

Орієнтовні склади на матч Наполі – Мілан

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівейра – Ндомбеле, Лоботка, Зєлінскі – Лосано, Осімхен, Кварацхелія

Мілан: Меньян – Калабрія, Кьяєр, Томорі, Ернандес – Круніч, Тоналі – Діас, Беннасер, Леау – Жиру

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Втрата Замбо-Ангісса та Кіма здорово б'є по шансах Наполі на прорив у історичний півфінал. По-перше, вони є занадто інтелектуальними футболістами, аби їх так просто замінили Жезус та Ндомбеле. По-друге, цьогорічний успіх партенопейців базується на фантастичній зіграності. І в першу чергу – на зіграності центральної ланки.

Крім того, серйозним аргументом виглядають адаптації Стефано Піолі. Прямо зараз у нього є готовий шаблон дій на більшість очікуваних тактик Наполі. Він готовий навіть до "автобусу" – Мілан в останніх чотирьох поєдинках пропустив всього один гол. Середня вага удару по воротах блискучого Меньяна знизилась на 0,19 xG, якщо порівнювати із зимовими жахіттями.

Тим не менш, повернення Осімхена та фактор рідного поля роблять Наполі вкрай небезпечним. Овертайми та серія пенальті виглядають одними з найбільш прогнозованих сценаріїв матчу. Букмекери тотально впевнені у перемозі господарів.

Але чи вистачить її проходу в наступний раунд? Сьогодні й дізнаємось. Ми поставимо на голи обох команд, а от у всьому іншому робити прогнози не наважимось.

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