Каталонська Барселона не отримала жодної серйозної пропозиції щодо трансферу бразильського півзахисника Філіппе Коутінью і вже готова залишити його в команді.

Керівництво "блаугранас" навіть не сподівається продати 29-річного хавбека цього літа, повідомляє L’Esportiu.

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Барселона досі не отримала жодної пропозиції від інших клубів, насамперед через вартість у 50 млн євро. В умовах коронакризи ніхто не готовий викласти за Філіппе Коутінью таку суму. Ще однією проблемою для переходу є зарплатня бразильця – 8,5 млн євро на рік. Цікаво, що каталонці досі не сплатили 50 млн євро за трансфер півзахисника Ліверпулю. У 2018 році клуби погодили його перехід за 120 млн, проте через бонуси ця сума зросла майже до 160 млн євро.

Нагадаємо, у сезоні 2020/21 Коутінью через травму меніска взяв участь лише в 14 іграх за Барсу в усіх турнірах. Він відзначився 3 забитими м'ячами та 2 асистами. Незважаючи на те, що він був одним з найдорожчих трансферів в історії клубу, після переходу у "блаугранас" він провів всього 89 матчів.

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