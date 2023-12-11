Златан Ібрагімовіч прокоментував своє повернення до Мілана на посаду постопераційного партнера компанії RedBird у галузі спорту, медіа та розваг. Також швед став старшим радником власників і вищого керівництва клубу.

"Я надзвичайно вдячний за те, що приєднуюся до RedBird і Мілана, обіймаючи ці важливі та впливові посади. RedBird співпрацює з деякими з найвидатніших спортсменів, команд і бізнесменів у світі, щоб створювати значущі та результативні підприємства. Я з нетерпінням чекаю можливості зробити свій внесок у їхню інвестиційну діяльність у сфері спорту, медіа та розваг.

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Моя любов до "россонері" ніколи не помре, і можливість стати значущою частиною їхнього майбутнього – це те, про що я міг тільки мріяти. Я вдячний Джеррі Кардінале за те, що він надав мені цю можливість. Я глибоко захоплений цілеспрямованістю, пристрастю і працьовитістю, які RedBird і вище керівництво продемонстрували з моменту придбання клубу.

Я не ставлюся легковажно до цього рішення – воно дуже важливе й особисте для мене та моєї родини. Я довго і наполегливо думав про перші кроки у своїй кар'єрі після закінчення кар'єри гравця, і я дуже радий почати цю подорож у складі RedBird і Мілана. Для мене і моєї сім'ї це дійсно повернення додому в улюблений клуб, де я завершив свою ігрову кар'єру і тепер починаю наступну главу свого життя", – цитує Златана офіційний сайт Мілана.

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