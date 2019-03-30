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Мілан через жахливу помилку Доннарумми пропустив найшвидший гол щонайменше з 2005-го року

30 березня 23:48 1059 Читать на русском
Мілан через жахливу помилку Доннарумми пропустив найшвидший гол щонайменше з 2005-го року
Джанлуїджі Доннарумма / фото із соцмереж

Мілан на виїзді поступився Сампдорії в матчі 29-го туру Серії А.

1’ Грегуар Дефрель
 

Дефрель вивів генуезців вперед вже на 33-й секунді звітного поєдинку. Провину за пропущений м'яч можна повністю покласти на плечі воротаря "россонері" Джанлуїджі Доннарумми.

Сампдорія обіграла Мілан завдяки ляпу Доннарумми: 29-й тур Серії А, матчі суботи

20-річний голкіпер отримав пас від Алесіо Романьйоллі і намагався в один дотик повернути йому м'яч, але схибив і дозволив нападнику Сампдорії, як з'ясувалося пізніше, забити переможний м'яч. Цікаво, що Мілан пропустив найшвидший гол щонайменше з 2005-го року – відколи Opta збирає статистику.

Теги
Відеоновини Італія Мілан Мілан Джанлуїджі Доннарумма Джанлуїджі Доннарумма Сампдорія - Мілан
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