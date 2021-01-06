Мілан – Ювентус: "россонері" втратили двох гравців основи перед центральним матчем туру
14:32 - Читать на русском
Мілан зазнав кадрових втрат перед надважливим поєдинком проти Ювентуса.
Позитивні тести на коронавірус здали хавбек Раде Круніч та форвард Анте Ребіч, повідомляє офіційний сайт "россонері".
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Обоє відразу були ізольовані, а решта команди перевірена повторно. На щастя, тести всіх інших гравців виявилися негативними. Поєдинок Мілан – Ювентус відбудеться сьогодні, початок о 21:45 за Києвом.
Додамо, що Круніч провів 20 матчів у поточному сезоні, відзначився одним голом. Статистика Ребіча – 14 матчів, один гол та 8 асистів.
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