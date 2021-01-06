Мілан – це не лише Ібрагімовіч

Мілан зустрів Різдво на вершині Серії А. Ще рік тому це здавалося фантастикою. Безпрограшна серія підопічних Стефано Піолі в чемпіонаті налічує 27 матчів. "Россонері" залишаються єдиними у топ-першостях Європи, хто не програвав у нинішньому сезоні. Команда забиває щонайменше два голи у 17-ти поєдинках поспіль. Це рекорд для Італії, до абсолютного лідера – Барселони – залишився один крок (у каталонців 18 таких матчів).

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Пов'язувати успіхи "червоно-чорних" виключно з персоною Златана Ібрагімовіча щонайменше дивно. Цим ви можете показати свою необізнаність справами кальчо. Так, прихід шведа значно допоміг команді, але в ігровому плані залежність простежити складно. Ібра регулярно опиняється у клубному лазареті, але результати залишаються позитивними. Мілан останні 7 матчів зіграв без 39-річного ветерана. Скарбничку поповнили 17 очок із 21 можливого.

Система гри не змінюється, залежно від виконавців. Кожен, хто виходить на поле, чітко знає свої обов'язки. Загрози можна очікувати звідусіль. До минулого туру Мілан був єдиною командою чемпіонату, у складі якої відразу чотири футболісти забили хоча б 4 голи (Ібра, Леау, Кессьє і Тео). Дубль Сапати у ворота Сассуоло додав до списку таких команд Аталанту. У захисті теж часом доводилося грати без лідерів, але несподівано розкрилися Габбія, а потім і Калюлю. Про голкіпера не варто й говорити. Після гри з Беневенто відсоток нереалізованих пенальті у ворота Доннарумми перевищив 50.

Якщо й шукати головну зірку цього Мілана, то це – тренер. Стефано Піолі неабияк здивував, побудувавши боєздатний колектив. Влітку він мав поступитися місцем Ральфу Рангніку, але навіть сам німець визнав, що міняти керманича в таких умовах було б вершиною неповаги. Не можна сказати, що Піолі здійснив тактичну революцію. Він зайшов з іншого боку. Тепер у Мілані панує атмосфера довіри та взаємопідтримки. Гравці б'ються один за одного і за кожного працівника клубу. Молодь прогресує семимильними кроками і не боїться брати на себе відповідальність за результат.

Ювентус – це більше команда Роналду, ніж Пірло

Андреа Пірло отримав посаду наставника туринського клубу, не маючи жодного тренерського досвіду. Навіть асистентом. Просто жодного! Ба більше, на момент оголошення про його призначення у італійця ще навіть не було відповідної тренерської ліцензії. Лише згодом він склав іспити й отримав диплом.

Під час кар'єри гравця за Пірло закріпилося прізвисько Маестро, але щоб стати Містером, потрібен час. А ще помилки, помилки і помилки. Саме цим Андреа зараз і займається – "набиває гулі". Керівництво розуміє необхідність цього процесу, тому не поспішає робити трагедії з результатів. Перед матчем з Міланом відставання Ювентуса складає 10 очок. Ще рік тому ця цифра дорівнювала 16-ти пунктам, але у інший бік. "Б'янконері" справді вперше за тривалий час ризикують залишитися без чемпіонства.

Нічого не вдієш. Саме таку ціну потрібно віддати за процес перебудови. На щастя, в Серії А минули часи, коли прірва між лідером і рештою дозволяла все зробити безболісно. Поступово в Турині вимальовується нова команда. Пірло класно вписав у склад Морату та Маккені, знайшов зручні ролі для Куадрадо і Ремзі, а Де Лігт став лідером захисту. Але не обійшлося без проблем – Пауло Дибала поступово втрачає статус зірки.

Єдиний, хто не втрачає позицій, – Кріштіану Роналду. Португалець буквально тягне Юве на собі. З ним і без нього – це дві різні команди. Так завжди буває, коли у колективі є суперзірка, а системи гри немає. У нинішньому сезоні Серії А Кріш забив 14 голів – це 48% від загальнокомандних. Більше в жодному клубі немає такої залежності – у Лукаку 39%, у Ібри – лише 29%. От і виходить, що результати Ювентуса визначає гра португальця. Поки Роналду не підводить, але Пірло потрібно попрацювати над планом Б.

Кадрова ситуація

Саме тут захована головна проблема Мілана. У матчах проти топових суперників допомога Ібрагімовіча вкрай важлива – його не буде точно. На щастя, відновився Сімон К'яер, з яким захист виглядає монолітним. Плюс відсидів свою дискваліфікацію Тео Ернандес. На цьому позитивні новини закінчилися. Справжня біда – у півзахисті, де Кессьє залишився без підтримки. Беннасер ще заліковує ушкодження, а Тоналі отримав червону в матчі з Беневенто. Праворуч у нападі варто очікувати на появу Кастільєхо, адже Салемакерс теж досі лікується. От і маємо, що перед зустріччю з багаторічним чемпіоном у Мілана немає проблем лише в захисті та з голкіпером. Складно було б у будь-якому разі, а з такими проблемами і поготів.

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Ювентус також прибуде в столицю Ломбардії не оптимальним складом. Хоча втрати помітно менші. Альваро Мората не грав ще проти Удінезе і не відновився до сьогоднішнього матчу. Лише позавчора стало відомо, що не допоможе туринцям і основний лівий захисник. Алекс Сандро отримав позитивний тест на коронавірус і пішов на самоізоляцію. Хороші новини полягали у тому, що після дискваліфікації повернувся Хуан Куадрадо, але й тест колумбійця виявився позитивним. Через це команда перенесла виліт до Мілана на ранок

Орієнтовні склади на матч Мілан – Ювентус

Мілан: Доннарумма – Калабрія, К'яер, Романьйолі, Ернандес – Кессьє, Круніч – Кастільєхо, Чалханоглу, Ребіч – Леау

Ювентус: Щенсни – Даніло, Бонуччі, Де Лігт, Фработта – К'єза, Маккені, Бентанкур, Ремзі – Дибала, Роналду

Прогноз "Футбол 24"

Карло Анчелотті, який встиг потренувати обидва клуби, заявив, що звітний матч не матиме вирішального значення. Щось подібне на прес-конференції сказав і Стефано Піолі. У Мілан взагалі не знайдете риторики чемпіона. "Россонері" подобається перебувати на вершині, але зв'язок із реальністю не втрачений. На Сан-Сіро розуміють, що важливіший послідовний проект. Цікаво, що у бюджет не заклали навіть обов'язкове потрапляння в Лігу чемпіонів. Лише Ібра залишається непохитним: "Ми повинні мріяти".

Це не означає, що Мілан не спробує скористатися шансом. Проти Ювентуса відсутність Златана не стане ключовою. Влітку у кубковому матчі зуміли вистояти і без нього, а от Круніч в середині поля насторожує. Так, з Беневенто вдалося взяти три очки, навіть граючи у меншості понад один тайм, але саме Раде "привіз" пенальті. Безпрограшна серія Мілана опинилася під загрозою, як ніколи.

До того ж Ювентусу вкрай потрібна перемога. Теоретична можливість відстати від лідера на 13 очок ще до екватора чемпіонату змушує думати лише про перемогу. Туринці виглядають фаворитами, але перебувають під тиском результатів. Останнє, звісно, може зіграти на руку супернику, адже Мілан не робитиме трагедії із поразки. В Італії майбутній матч анонсують як битву команди (!) проти індивідуальностей. Зважаючи на кадрову ситуацію, механізм "россонері" має всі шанси дати збій, а проти опонента такого рівня це фатально. Словом, Юве мусить перемагати навіть без Сандро та Куадрадо. Нехай не за грою, то хоча б за цифрами на табло. Ризикнемо поставити на 1:2.

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