Милан – Ювентус: "россонери" потеряли двух игроков основы перед центральным матчем тура
14:32 - Читати українською
Милан потерпел кадровые потери перед важнейшим поединком против Ювентуса.
Положительные тесты на коронавирус сдали хавбек Раде Крунич и форвард Анте Ребич, сообщает официальный сайт "россонери".
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Оба сразу были изолированы, а остальная часть команды проверена повторно. К счастью, тесты всех остальных игроков оказались отрицательными. Поединок Милан – Ювентус состоится сегодня, начало в 21:45 по Киеву.
Добавим, что Крунич провел 20 матчей в текущем сезоне, отметился одним голом. Статистика Ребича – 14 матчей, один гол и 8 ассистов.
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