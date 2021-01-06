Милан потерпел кадровые потери перед важнейшим поединком против Ювентуса.

Положительные тесты на коронавирус сдали хавбек Раде Крунич и форвард Анте Ребич, сообщает официальный сайт "россонери".

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Оба сразу были изолированы, а остальная часть команды проверена повторно. К счастью, тесты всех остальных игроков оказались отрицательными. Поединок Милан – Ювентус состоится сегодня, начало в 21:45 по Киеву.

Добавим, что Крунич провел 20 матчей в текущем сезоне, отметился одним голом. Статистика Ребича – 14 матчей, один гол и 8 ассистов.

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