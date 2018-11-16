Мілан – Ювентус: будинок арбітра матчу обікрали напередодні поєдинку

Будинок арбітра італійської Серії А Паоло Маццолені обікрали.

За кілька днів до матчу між Міланом та Ювентусом в будинок 44-річногой рефері увірвалися грабіжники, повідомляє L’Eco di Bergamo.

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Зловмисники викрали автомобіль дружини арбітра, вкрали два комп'ютери, годинник, прикраси, а також кілька свистків і комплектів суддівської форми.

Зауважимо, що Маццолені у тому матчі показав червону картку нападнику "россонері" Гонсало Ігуаїну, який був незадоволений суддівством.