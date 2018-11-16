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Мілан – Ювентус: будинок арбітра матчу обікрали напередодні поєдинку

21:06 57 Читать на русском
Мілан – Ювентус: будинок арбітра матчу обікрали напередодні поєдинку
Паоло Маццолені / фото із соцмереж

Будинок арбітра італійської Серії А Паоло Маццолені обікрали.

За кілька днів до матчу між Міланом та Ювентусом в будинок 44-річногой рефері увірвалися грабіжники, повідомляє L’Eco di Bergamo.

Ювентус та Мілан зіграють за Суперкубок Італії в Саудівській Аравії попри протести активістів

Зловмисники викрали автомобіль дружини арбітра, вкрали два комп'ютери, годинник, прикраси, а також кілька свистків і комплектів суддівської форми.

Зауважимо, що Маццолені у тому матчі показав червону картку нападнику "россонері" Гонсало Ігуаїну, який був незадоволений суддівством.

Італія12 турСан-Сіро (Мілан)

Мілан - Ювентус: Неділя 11 листопада 2018

Мілан
Матч завершено
0 : 2
Ювентус
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Ювентус Ювентус Мілан Мілан Італія Мілан - Ювентус
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