Мілан – Лечче – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Мілан втратив перемогу над Лечче в 8-му турі чемпіонату Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Мілан не зміг вдома обіграти новачка Серії А Лечче. Хакан Чалханоглу забив сам та віддав гольовий пас на Пйонтека, але це не допомогло "россонері" взяти 3 очки в дебютному матчі під керівництвом Стефано Піолі.

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Гості відповіли влучними ударами Бабакара та Кальдероні (останній – вже у компенсований до другого тайму час). Після 8-ми турів Мілан набрав 10 очок та посідає 12 місце. У Лечче 7 пунктів та 15 сходинка.

До слова, Євген Шахов весь матч провів у запасі.

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