toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мілан – Лечче – 2:2 – відео голів та огляд матчу

00:31 54 Читать на русском
Мілан – Лечче – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Мілан – Лечче – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Мілан втратив перемогу над Лечче в 8-му турі чемпіонату Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу.

21’ Хакан Чалханоглу
81’ Кшиштоф Пйонтек
 
Хума Бабакар 63’
Марко Кальдероні 90+2’
21’ Хакан Чалханоглу
63’ Хума Бабакар
81’ Кшиштоф Пйонтек
90+2’ Марко Кальдероні

Мілан не зміг вдома обіграти новачка Серії А Лечче. Хакан Чалханоглу забив сам та віддав гольовий пас на Пйонтека, але це не допомогло "россонері" взяти 3 очки в дебютному матчі під керівництвом Стефано Піолі.

Лечче без Шахова вирвав нічию з Міланом, Парма розтрощила Дженоа: 8-й тур Серії А, матчі неділі

Гості відповіли влучними ударами Бабакара та Кальдероні (останній – вже у компенсований до другого тайму час). Після 8-ми турів Мілан набрав 10 очок та посідає 12 місце. У Лечче 7 пунктів та 15 сходинка.

До слова, Євген Шахов весь матч провів у запасі.

Джампаоло не мав жодних шансів у Мілані, або Як Мальдіні вбиває клуб свого серця

blog_ava
УЄФА довірив написання офіційної пісні Євро-2020 найкращому діджею світу
20 жовтня
3978
Теги
Відеоновини Італія Мілан - Лечче Євген Шахов Євген Шахов Лечче Лечче Мілан Мілан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
25
хв
Брешія
21:45
Фіорентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук