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Милан – Лечче – 2:2 – видео голов и обзор матча

00:31 14 Читати українською
Милан – Лечче – 2:2 – видео голов и обзор матча
Милан – Лечче – 2:2 – видео голов и обзор матча

Милан упустил победу над Лечче в 8-м туре чемпионата Италии. Смотрите видео голов и обзор матча.

21’ Хакан Чалханоглу
81’ Кшиштоф Пйонтек
 
Хума Бабакар 63’
Маррко Кальдерони 90+2’
21’ Хакан Чалханоглу
63’ Хума Бабакар
81’ Кшиштоф Пйонтек
90+2’ Маррко Кальдерони

Милан не смог дома обыграть новичка Серии А Лечче. Хакан Чалханоглу забил сам и отдал голевой пас на Пйонтека, но это не помогло "россонери" взять 3 очка в дебютном матче под руководством Стефано Пиоли.

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Гости ответили точными ударами Бабакара и Кальдерони (последний – уже в компенсированное ко второму тайму время). После 8-ми туров Милан набрал 10 очков и занимает 12 место. У Лечче 7 пунктов и 15 ступенька.

К слову, Евгений Шахов весь матч провел в запасе.

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blog_ava
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20 октября
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Теги
Видеоновости Италия Милан - Лечче Евгений Шахов Евгений Шахов Лечче Лечче Милан Милан
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