Нічия Раньєрі та Фонсеки, Інтер перестріляв Сассуоло, Кальярі здолав СПАЛ: 8-й тур Серії А, матчі неділі

Натхненна гра "чорно-зелених" була близькою до того, щоб зупинити Інтер (3:4), Сампдорія Раньєрі зіграла унічию з Ромою Фонсеки (0:0), Кальярі здолав СПАЛ завдяки красивому голу Наігголана (2:0), а Удінезе мінімально переграв Торіно (1:0). Звіт матчів читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/2020, 8-й тур

Сассуоло – Інтер – 3:4

Голи: Берарді, 16, Джурічіч, 74, Бога, 82 – Мартінес, 2, 71 (п), Лукаку, 38, 45 (п)

Кальярі – СПАЛ – 2:0

Голи: Наігголан, 10, Фараго, 67

Сампдорія – Рома – 0:0

Вилучення: Клюйверт, 87

Удінезе – Торіно – 1:0

Гол: Окама, 42

Парма – Дженоа – початок матчу о 19:00

Мілан – Лечче – початок матчу о 21:45

Сассуоло на своєму полі приймав одного з лідерів чемпіонату. Підопічні Конте вже на 2-й хвилині повели у рахунку завдяки точному пострілу у дальній кут від Мартінеса. Берарді невдовзі зумів відквитати один гол, класно пробивши з гострого кута – м'яч від стійки красиво залетів у сітку. Утім, на перерву "змії" пішли з комфортним для себе рахунком. Спершу Лукаку відтиснув захисника й пробив повз голкіпера після пасу Брозовіча, а потім оформив дубль, реалізувавши пенальті наприкінці тайму. У середині другої половини другий для себе гол забив також Мартінес і, здавалось, закінчив цей поєдинок. Однак господарі несподівано увімкнулись під завісу матчу та відіграли два м'ячі за 10 хвилин! Джурічіч не залишив шансів Хандановічу ударом з центру штрафного, а потім Жеремі Бога у схожому стилі наблизив "неро-верді" до сенсації!.. Однак у напружених останніх хвилинах Інтер таки вистояв – важка перемога Конте 3:4.

Дебютний дубль Лукаку в Серії А у відеоогляді матчу Сассуоло – Інтер – 3:4

У гості до Кальярі завітав СПАЛ. Господарі розпочали активніше й уже на 10-й хвилині відкрили рахунок. Після розіграшу штрафного м'яч відскочив до Наігголана, який здалеку фантастично закрутив точнісінько у дев'ятку! Неймовірний м'яч. По перерві Фараго реалізував вихід віч-на-віч й оформив комфортну перевагу господарів – 2:0. Більше команди не забивали – упевнена перемога Кальярі.

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Кризова Сампдорія приймала удома нестабільну й від того непередбачувану Рому. Підопічні Раньєрі гідно тримали натиск римлян, але перший тайм більше запам'ятався жорсткою грою та жовтими картками, а травми отримали одразу два гравці гостей – Крістанте та Калініч.

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Небезпечних моментів бракувало біля обох воріт й у другому таймі, а ударів у площину глядачі й геть не бачили до кінця поєдинку. Зате завчасно покинув поле Клюйверт через другу жовту. Фонсека не знайшов ключі від оборони Раньєрі, а останній може бути задоволений нічийним результатом проти грізного суперника – 0:0.

Торіно у паралельному матчі зустрічався з Удінезе на виїзді. Господарі змогли відкрити рахунок лише наприкінці першого тайму – Окака "вкрав" гол у Мандрагори, добивши круглого у ворота після удару останнього, хоч, здавалось він й так уже був у сітці. На початку другого тайму Торіно міг відіграватись, але Муссо врятував після удару Белотті. Гол Окаки виявився єдиним у матчі й приніс мінімальну перемогу Удінезе – 1:0.

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