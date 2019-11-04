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Мілан – Лаціо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

07:30 219 Читать на русском
Мілан – Лаціо – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Мілан – Лаціо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Лаціо здолав Мілан у заключному матчі 11 тура Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

28’ Бартоломеу Жасінту Бастуш
 
Чіро Іммобіле 24’
Карлос Хоакін Корреа 83’
24’ Чіро Іммобіле
28’ Бартоломеу Жасінту Бастуш
83’ Карлос Хоакін Корреа

Команди обмінялися забитими м'ячами у середині першого тайму. Спочатку Іммобіле замкнув подачу Лаццарі з правого флангу, а вже через три хвилини захисник Лаціо Баштуш невдало підставився і зрізав м'яч у власні ворота.

У другій половині Мілан не завдав жодного удару в ствір воріт, натомість "орли" влучили тричі. Найкраще постарався Хоакін Корреа, який під завісу зустрічі вийшов на рандеву з Доннаруммою і не змарнував свій шанс – 1:2.

Мілан у напруженому поєдинку поступився Лаціо, Фіорентина розписала нічию з Пармою: 11-й тур Серії А, неділя

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Лаціо Лаціо Мілан Мілан Італія Мілан - Лаціо
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