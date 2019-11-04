Мілан – Лаціо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Лаціо здолав Мілан у заключному матчі 11 тура Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Команди обмінялися забитими м'ячами у середині першого тайму. Спочатку Іммобіле замкнув подачу Лаццарі з правого флангу, а вже через три хвилини захисник Лаціо Баштуш невдало підставився і зрізав м'яч у власні ворота.

У другій половині Мілан не завдав жодного удару в ствір воріт, натомість "орли" влучили тричі. Найкраще постарався Хоакін Корреа, який під завісу зустрічі вийшов на рандеву з Доннаруммою і не змарнував свій шанс – 1:2.

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