Мілан у напруженому поєдинку поступився Лаціо, Фіорентина розписала нічию з Пармою: 11-й тур Серії А, неділя

Відбулись чергові матчі 11-го туру Серії А. Звіт поєдинків читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/2020, 11-й тур

Верона – Брешія – 2:1

Голи: Сальседо, 50, Пессіна, 81 – Балотеллі, 85

Дженоа – Удінезе – 1:3

Голи: Пандев, 22 – Де Пауль, 32, Сема, 87, Лазанья, 90+5

Фіорентина – Парма – 1:1

Голи: Кастровіллі, 67 – Жервіньйо, 40

Мілан – Лаціо – 1:2

Голи: Бастуш, 28 (аг) – Іммобіле, 25, Корреа, 83

Верона вдома зустрічалася з Брешією. У першому таймі Верона могла виходити вперед – на 31-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота гостей, але після консультацій з VAR змінив своє рішення. Окрім цього епізоду гра була приблизно рівною. У старті другого тайму Верона повела у рахунку – Сальседо Маор поцілив головою у дев'ятку після подачі з кутового. Ближче до кінця матчу Пессіна подвоїв перевагу господарів після пасу Дзакканьї. Брешія відповіла голом Балотеллі, але на більше у гостей не вистачило часу – 2:1.

Удінезе завітав у гості до Дженоа. Господарі повели у рахунку на 22-й хвилині – Пандев розіграв класну стіночку з Куаме й ударом у кут легко переграв голкіпера. Ще у першому таймі Удінезе зрівняв – влучним пострілом здалеку відзначився Де Пауль. По перерві обидві команди могли відзначитись, але наступний гол уболівальникам довелось чекати аж до кінця матчу – на 87-й хвилині Сема вивів "маленьких зебр" уперед, а Лазанья на 90+5-й закрив усі питання щодо переможця – 1:3.

Фіорентина приймала у рідних стінах Парму. Загалом, матч проходив рівно з атаками в обидві сторони, але першого голу довелося чекати довго. Його аж на 40-й хвилині забили гості: Жервіньйо отримав довгу передачу від Куцки, вирвався віч-на-віч з голкіпером і переграв його в ближньому бою – 0:1. "Фіалкам" вдалося відігратися в середині другого тайму внаслідок подачі Дальбера, яку ударом головою замкнув Кастровіллі. Як виявилося, цей гол став останнім у зустрічі.

У останньому матчі дня італійської Серії А зустрічались Мілан та Лаціо. "Россонері" під керівництвом Піолі вже отримали свою першу перемогу над СПАЛом, однак сьогодні на Сан-Сіро завітав значно серйозніший суперник. Свою силу римляни підтвердили уже на 25-й хвилині – найкращий бомбардир чемпіонату Чіро Іммобіле забив уже 13-й свій гол! Лаццарі м'яко навісив, а нападник головою переправив у кут воріт. Мілан виглядав дуже непогано й вже за 3 хвилини зумів відігратись – Пйонтек підошвою замкнув передачу партнера з глибини. По перерві господарі нічим не поступались супернику, а місцями виглядали навіть гостріше. Натомість наприкінці поєдинку забили саме "орли" – зразкова контратака Лаціо закінчилась виходом Корреа віч-на-віч з голкіпером, якого Хоакін переграв ударом у кут воріт. Більше рахунок у матчі не змінювався – 1:2 на користь Лаціо.

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