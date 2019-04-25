Мілан – Лаціо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Лаціо у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії на виїзді переміг Мілан. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Кубок Італії 2018/19. 1/2 фіналу, матч-відповідь

Мілан – Лаціо – 0:1 (перший матч – 0:0)

Гол: Корреа, 58

Лаціо переміг Мілан та став першим фіналістом Кубка Італії

Мілан у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії вдома приймав Лаціо. У першій грі на Стадіо Олімпіко команди не змогли забити бодай 1 м'яч, а тому питання виходу до фіналу було перенесене на Сан-Сіро.

У другому таймі Хоакін Корреа вийшов 1 на 1 з Пепе Рейною та зумів забити перший і останній гол в обидвох протистояннях. "Россонері" вже не змогли відігратись і змушені покинути турнір.

В іншому півфіналі зустрінуться Аталанта та Фіорентина. Матч відбудеться сьогодні, 25 квітня, о 21:30 за київським часом.